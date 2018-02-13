Sigara her yıl 7 milyon kişiyi öldürüyor

İSTANBUL, (DHA)-MEDYA takibi gerçekleştiren Ajans Press, dünyada sigara kullanım oranlarını ve medya yansımalarını inceledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından edinilen bilgilere göre, dünyanın karşılaştığı en büyük kamu sağlığı tehditlerinden sigara, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

GEÇTİĞİMİZ yıl elde edilen verilere göre, dünyada 1 milyardan fazla kişi sigara kullanırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigara kullanımını bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan ölümlerin, 6 milyonu doğrudan sigara kullanımından kaynaklanırken, 890 bini sigara içenlerin dumanına maruz kalması sonucu gerçekleşiyor. Birçok insanın hayatına mal olan pasif içicilik, yetişkinlerde koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri dâhil ciddi kardiyavosküler ve solunum yolu hastalıklarına, bebeklerde ise ani ölümlere neden olurken, hamilelerde de düşük riskine neden olduğu belirtiliyor.

SİGARADA EN ÇOK ZAM VE KAÇAKÇILIK KONUŞULUYOR

PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl sigara ile ilgili 78 bin 396 haber çıkışının olduğu belirlendi. Medyaya yansıyan haberler içerisinde, sigaranın sağlık başlıklarının yanı sıra en çok zam söylentileri ve kaçakçılık haberleriyle konuşulduğu belirlendi. Dünyada sigara içen 1 milyardan fazla kişinin yaklaşık yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerden oluşuyor. 2015 verilerine göre, en çok sigara içilen ülkelerin başında Endonezya geliyor. Endonezya’yı ise Rusya ve Çin takip etti. Birinci sırada yer alan Endonezya, 15 yaş üstü kişilerde sigara kullanım oranıyla yüzde 70’lere yakınken, ikinci sıradaki Rusya’da, bu sayı yüzde 59, üçüncü sırada yer alan Çin’de yüzde 47,6 oldu. Avrupa ülkelerinde sigara içilme oranlarına bakıldığında ise Yunanistan’da yüzde 52,6, Arnavutluk’ta yüzde 51,2 olarak tespit edildi.

Sigarayla mücadele konusunda yapılan tütün karşıtı reklamlar ve sigara paketleri üzerinde yer alan resimlerin, sigaraya başlama oranını azalttığı belirlenirken, sigarayı bırakanların sayısında artış olduğu görüldü. Etkili olan bu sistem, dünyanın yüzde 19’una denk gelen 42 ülkede, sigaranın üzerine resim uyarısı olarak uygulanırken, 39 ülkede basına yansıyan sigara kampanyası olarak karşımıza çıktı. Bunun yanında dünya nüfusunun yüzde 12’sine denk gelen 29 ülkede, tütün ürünlerinin her türlü reklamı, promosyonu ve sponsorluğu yasaklanarak sigara kullanımı azaltılması amaçlandı.