Sigara depresyona yol açıyor

Tiryakilere uzmanlardan yeni bir uyarı daha: Sonuçları açıklanan yeni bir araştırmaya göre, sigara içen kadınlar arasında depresyona yakalanma riski daha yüksek.

ABD'deki Kentucky Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları kadın dergisi “Women's Health” (Kadın Sağlığı) adlı dergide yayımlandı.

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, sigara, kadınları ruhsal açıdan da olumsuz etkiliyor.

Araştırmada sigaranın kanser riskini artırmasının yanı sıra sigara içen kadınlar arasında depresyon sorununa da daha fazla rastlandığı ortaya çıktı.

Depresyon riskinin tiryaki kadınlarda iki kat daha fazla olduğunu kaydeden uzmanlar, sigaranın başka olumsuz sonuçlarına da dikkat çekti.

Buna göre, tıbbî bir operasyonun ardından 30 gün içinde hayatını kaybetme tehlikesi nikotin nedeniyle yüzde 40 oranında artıyor.

Ayrıca sigaranın akne riskini yüzde 300, kronik ağrılara yakalanma riskini de yüzde 104 artırdığı belirtiliyor.

Sigara içen kadınlarda kemiklerin kırılması riski de yüzde 25 oranında daha fazla.

Kentucky Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada bu sonuçların erkekler için geçerli olup olmadığı ise incelenmedi. (Deutsche Welle Türkçe)