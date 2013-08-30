Sigarayı bırakmak neden şişmanlatıyor?

Sigarayı bırakanlar kilo alıyor. Sebebine ilişkin ise uzun yıllardır çok sayıda tevatür bulunuyor. Ancak İsviçreli bilim insanları, suçun çikolata ya da dondurmada olmadığını ortaya koydu.

Ne kadar süredir ya da günde kaç tane içilirse içilsin, sigaranın sağlığa zararlı olduğu konusunda herkes hemfikir. Yapılabilecek en mantıklı şey ise sigarayı bırakmak. Bu basit mantığın farkında olan birçok sigara tiryakisi, sigarayı bırakmak istese de bu söylendiği kadar kolay olmuyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre sigarayı bırakamamanın birçok kişi için en önemli gerekçesi ise kilo alma korkusu. Üstelik de içilemeyen her bir sigaranın yerine bir çikolata ya da dondurma geçtiği için değil. Sigarayı bırakmış birçok kişi, sigara içtiği dönemdekiyle aynı oranda ya da belki çok daha az kalori aldığı halde kilo alıyor. Peki, neden?

'Sorun kesinlikle kalori değil'

İsviçreli bilim insanları, sigara bırakanlara kilo aldıranın kesinlikle kaloriler olmadığını ortaya çıkardı. Buna göre kilo almanın gerçek sebebi, değişim gösteren bir bağırsak mikrobu.

Zürih Üniversitesi Hastanesi'nden bilim insanları, sigara içen, içmeyen ve yeni bırakmış deneklerden aldıkları dışkı örnekleri üzerinde çalıştılar. Deneyin sonucuna göre, sigara içen ve içmeyen deneklerde bir şey çıkmazken, sigarayı bırakmış deneklerin numunelerinde değişime rastlandı. Buna göre bağırsakta, şişmanlığa yol açan bakterilerin çoğaldığı tespit edildi.

Bilim dünyasında bu acımasız bakteriler "Proteobacteria" ve "Bacteroidates" olarak adlandırılıyor. Söz konusu araştırmayı yapan ekibin sorumlusu Dr. Gerhard Rogler, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte, "Bu yeni bağırsak mikrobunu sadece altı ay boyunca inceleyebildik. Ancak ne kadar süre bu şekilde kalabildiğini ve bu durumun tersine dönüştürülüp dönüştürülemediğini henüz bilmiyoruz" dedi.

Etkisi son derece yüksek bakteriler

Bağırsak bölgesindeki belirli bakteriler, enerji ve besinleri dönüştürerek, yağ dokuları oluşturma konusunda büyük bir etkiye sahip. Bu etki de kalça ve karın bölgesinde yağ birikimine neden oluyor.

Los Angeles'daki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden Amerikalı bilim insanları, bağırsak mikroplarının, kişinin şişmanlığa yatkın olup olmaması üzerinde etkisi olabileceğini ortaya çıkardı. Fazla kilodan muzdarip kişilerin bağırsaklarında belirli bakteriler olabileceği tahmin ediliyor. Halihazırda yürütülen bir araştırmada da bu bakterilerin nasıl bertaraf edilebileceği üzerine çalışılıyor.