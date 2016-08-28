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Kültür-Sanat

Şifresi çözülemeyen kitap '8 bin euroya' satışa sunuldu

Yale Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunan 'Voynich El Yazması' bugüne kadar 698 adet çoğaltıldı

28 Ağustos 2016 01:27

Yayımladıkları el yazması kitaplarla tanınan İspanyol yayınevi Siloe, 'Voynich El Yazması' olarak bilinen gizemli bir kitabı piyasaya sürdü. 8 bin euroya satışta olan kitabın kopyaları ise şimdiden 300 ön sipariş aldı.

ArtfulLiving'de yer alan habere göre, şifreleme sistemi henüz çözülemeyen kitap birçok çizim, yüzün üzerinde tanımlanamayan bitki türü ve astral tabloların bulunduğu 240 sayfadan oluşuyor. 

Kime ait olduğu ve ne zaman yazıldığı bilinmeyen 'Voynich El Yazması’nın 1401 ile 1599 tarihleri arasında yazıldığı tahmin ediliyor. Adını, kitabı 1912 yılında keşfeden Wilfrid M. Voynich adlı sahaftan alan eserin hangi dilde yazıldığı ise hâlâ bilinmiyor. 

Yale Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunan kitap bugüne kadar 698 adet çoğaltıldı. 

 

 

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