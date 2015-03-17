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Yaşam
Deutsche Welle

‚Sıfır beden’ mankenlere yasal engel

Fransa hükümeti ‘sıfır beden’ mankenlerin podyuma çıkmasını engellemeye hazırlanıyor. Yasal düzenleme, aşırı zayıf mankenlerle çalışan ajansların para ve hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

17 Mart 2015 23:36


Fransa hükümeti, aşırı zayıf mankenlerin podyuma çıkmasını engellemek için harekete geçti. Sosyalist vekil Olivier Véran hükümetin mecliste tartışılan sağlık reformu yasa tasarısına konuyla ilgili değişiklik önergesi sundu. Önergeye göre, Fransa'da tüm mankenlik ajansları, ajansta kayıtlı olan mankenler için bir sağlık raporu sunmakla yükümlü olacak. Sağlık raporunda mankenin boyu ve kilosuna ilişkin veriler bulunacak ve bu sayede mankenlerin kilosunun belli bir Beden Kitle Endeksi oranının altında olup olmadığı incelenebilecek. Yasal düzenlemeye uymayanlar ise 6 aya kadar hapis veya 75 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Sosyalist Sağlık Bakanı Marisol Touraine, meslektaşının önergesine destek verdi. Bakan, BFMTV'ye açıklamasında, “Bence modeller iyi beslenmeli ve sağlıklarına dikkat etmeli” dedi.

Modanın başkenti sayılan Paris'teki branş temsilcileri arasında ise öneri tepkiyle karşılandı. "Synam" derneğinden yapılan açıklamada, Fransız ajanslarının Avrupalı ajanslarla rekabet içinde olduğu, bu nedenle bu türden bir kısıtlamanın branş açısından yararlı olmayacağı belirtildi. Dernek Avrupa genelinde geçerli olacak bir düzenleme talep etti. Ancak halihazırda İspanya, İtalya ve Belçika gibi ülkeler defilelerde aşırı zayıf mankenlere görev verilmesini engellemek için bazı yasal önlemler aldı.

Fransız vekil Véran'ın açıkladığı verilere göre, Fransa'da 30 ila 40 bin kişi yeme bozukluğundan muzdarip. Véran, “Moda dünyasının yaydığı, kadınların güzel ve model olabilmek için hastalıklı derecede zayıf olması gerektiği yönündeki algı çok güçlü” dedi. Vekil, yeme bozukluğu hastalıklarını öven internet sitelerinin de kapatılması gerektiğini savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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