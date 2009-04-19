Sıfır araçlara hukuk şemsiyesi

İzmirli anaokulu öğretmeni hukuk mücadelesini kazandı. Sık sık arıza yapan sıfır otomobilin acenteye iadesine karar verildi. Karar örnek teşkil edecek



Bir anaokulunda müdürlük yapan Ayşe Sönmez, acentesinden aldığı sıfır otomobilinin sık sık arıza yapması üzerine Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Aracı geri vermek ve parasını almak isteyen Sönmez’in talebini yerinde gören İzmir 1'inci Tüketici Mahkemesi, gizli ayıplı aracın acentesine iadesine ve parasının tüketiciye geri ödenmesine karar verdi. İtiraz üzerine Yargıtay’a giden davaya bakan Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi de kararı yerinde bularak onayladı.



İzmirli Ayşe Sönmez, 2007 yılında acentesinden sıfır otomobil satın aldı. Otomobil için 28 bin TL ücret ödeyen anaokulu öğretmeni Ayşe Sönmez, aracı alıp, bir süre kullandıktan sonra ‘motor arıza lambası’ yandı. Servise giden ve yetkililerce tamir edilen araçta arıza lambası 16 kez daha yanınca, bu kez servise değil mahkemeye gitmeyi tercih etti.



Avukatı Namık Kemal Güney aracılığıyla, İzmir 1'inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açan Ayşe Sönmez, 16 defa motor arıza lambası yanan aracının ‘Gizli Ayıplı’ mal olarak üretildiğini iddia ederek, aracına ödediği paranın yasal faiziyle birlikte kendisine iade edilmesini istedi. Ayşe Sönmez, beğenerek ve özenerek aldığı araçtan bu sebepten dolayı artık soğuduğunu ve yenisini de istemediğini belirtti. Sıfır aracı satan acente avukatları ise aracın gizli ayıplı bir durumunun olmadığını iddia ederek, davanın reddedilmesini istedi.



Araç, gizli ayıplı mal çıktı



Mahkemenin talebi üzerine dava konusu araç üzerinde inceleme yapan bilirkişi, hazırladığı raporda, daha önce de defalarca yanan ‘motor arıza lambası’nın teknik olarak kullanıcı hatasına bağlı bir arıza olmadığını, üretimden kaynaklanan bir hata nedeniyle olduğunu ve bunun gizli ayıplı bir mal olduğunu belirtti. Duruşma sonunda okul müdürü Ayşe Sönmez’in talebi kısmen yerinde görüldü. Sönmez’e satılan aracın acenteye iadesine, parasının geri ödenmesine, davada istenen faiz farkının ise reddine karar verildi.



Verilen karara, tüketici Sönmez, ödenmeyen faiz talebinin kabul edilmesi için, araba satıcısı ise ödenmesi istenen araç bedeli kararının iptal edilmesi gerekçesiyle itiraz etti. Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi, itiraz üzerine incelemeye aldığı dava dosyasında tüketiciye araç beledinin iade edilmesi kararını doğru bulurken, tüketicinin faiz istemini kabul etmedi. Hukuk Dairesi, tüketicinin arızaya rağmen aracı kullanmasını gerekçe göstererek, bu durumda faiz talep edilmesinin mümkün olmadığına karar verdi.



Avukat Namık Kemal Güney, kararın tüketicinin hakkını hukuk içinde araması anlamında önemli bir karar olduğunu, sadece söz konusu otomobil için değil, bütün üretim yapan firmaların tüketiciyi koruyan kanunların bilinci içinde üretim yapmaları için iyi bir örnek olduğunu belirtti (DHA)

