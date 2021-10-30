Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nü kazan Mehmet Aslan, “Hayatın Zorluğu” fotoğrafının hikâyesini anlattı

Dünyanın önemli fotoğraf ödüllerinin arasında yer alan ve İtalya’da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nü bu yıl Hataylı sanatçı Mehmet Aslan kazandı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Aslan'ın anlatımına göre “Hayatın Zorluğu” adlı fotoğraftaki 32 yaşındaki baba Münzir’in 2016 yılında Suriye’nin İdlib kentinde alışveriş yaptığı çarşıya bomba düşüyor. Bu olay sonucunda Münzir bir bacağını kaybediyor. Gözünü açtığında kendini Türkiye’de buluyor ve hayata burada devam ediyorlar. Ancak o patlamada zarar gören biri daha var. Münzir’in yanındaki hamile eşi Zeynep patlamadan zarar görmüyor ama karnındaki bebeğinin sarin gazından etkilendiği ve kolları ile bacaklarının gelişmediği doğduğunda ortaya çıkıyor.

Bu arada Aslan’ın fotoğrafının birinci seçilmesiyle 5 yaşındaki Mustafa için bir umut ışığı doğdu. Elektronik proteze ihtiyacı olan Mustafa’nın yurt dışında yapılacak ameliyatı için kampanya başlatılmasına karar verildi.