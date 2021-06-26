Sidney'de Delta varyantı nedeniyle iki haftalık kapanma başladı

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Avustralya'nın en büyük şehri Sidney ve çevresindeki bazı bölgeler, Covid-19'un Delta varyantıyla enfekte olmuş insanların sayısının artmasıyla cumartesi itibariyle 2 haftalık kapanmaya gitti.

Sidney'nin bazı bölgelerinde mevcut olarak yoğun Koronavirüs önlemleri yürürlükteydi, ancak yetkililer vaka sayısı artışının çok hızlı olduğunı belirterek tüm şehirde kapanmaya gitme kararı aldı.

Yeni düzenleme kapsamında Sidneyliler 9 Temmuz'a kadar sadece temel ihtiyaç sektörlerinde çalışıyorlarsa işe gitmek için, sağlık işlemleri, eğitim veya alışveriş için evlerinden çıkabilecek. Eyaletin geri kalanında da toplanmalar sınırlı olacak ve kapalı yerlerde maske takılması tekrar zorunlu hale getirildi.

Sidney'in bulunduğu Yeni Güney Galler eyaletinin Başbakanı Gladys Berejiklian, "Zorunlu olmadığımız durumlarda insanları bu yükün altına sokmak istemesek de şu anda bunu yapmak zorunda olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Avustalya'da 16 yaşın üzerindeki nüfusun sadece yüzde 28'i en az bir doz aşı oldu. Ülke, salgının başında hızlıca önlemleri yürürlüğe sokarak ve sınırlarını kapayarak vaka sayılarını düşük tutmayı başarmıştı, ancak son aylarda çeşitli bölgelerde salgınlar tekrar görülmeye başlandı. Ülkede 30 bin civarında vaka ve 910 ölüm görüldü.