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Kültür-Sanat

Side'de bulunan Roma dönemi heykelleri restore ediliyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde bu yıl yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait 8 heykel restore ediliyor

17 Kasım 2017 17:04

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti\'nde bu yıl yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait 8 heykel restore ediliyor.
Side Antik Kenti\'nde Anadolu Üniversitesi tarafından 2009 yılından bu yana arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığında gerçekleştirilen kazılara Almanya ve çeşitli ülkelerden heyetler de yer alıyor. Bu sene kazılar \'M\' binası olarak betimlenen yapıda yoğunlaştırıldı. Çalışmalar devam ederken önce ayakta duran kadın ve erkek heykeli, ardından da giyimli ve düşmüş vaziyette iki erkek ile bir kadın heykeli bulundu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen personel desteğiyle devam eden kazılarda son olarak Roma dönemine ait 2\'si kadın 8 heykel daha bulundu. Bulunan heykeller arasında en önemli kişilik olarak, dönemin kutsal Gerusia\'sı olarak bilinen Side Yaşlılar Meclisi Başkanı Sophron\'un heykeli yer alıyor. Başsız olarak bulunan Sophron\'un heykelinin başının, 1948 yılından bu yana yapılan kazılar sonucunda daha önceden bulunmuş olabileceği bu nedenle arşiv çalışması yapılacağı belirtildi.
Bazılarının yere düşmüş, bazılarının ise ayakta olarak tespit edilen heykeller bulundukları yerlerden dikkatli bir şekilde uzmanlar tarafından çıkartılarak Side Müzesi\'ne teslim edildi. Burada heykeller restoratörler ve uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından önce temizleniyor ve konservasyon ve restorasyon işleminin ardından kaldırılıyor. Şu ana kadar 2 heykelin işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Fiziksel sergileme alanı az olduğu için bulunan heykeller, gelecek aylarda ihalesi yapılacak ve yapımına başlanacak olan Side Müzesi\'nde sergilenecek.

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