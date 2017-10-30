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Kültür-Sanat

Side Müzesi'ndeki eserlere tiyatral tanıtım

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan Side Arkeoloji Müzesi'nde, çocuklara müzeyi sevdirmek amacıyla özel bir organizasyon şirketi işbirliğiyle tiyatral gösteri eşliğinde gezi düzenlendi

30 Ekim 2017 14:16

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bulunan Side Arkeoloji Müzesi\'nde, çocuklara müzeyi sevdirmek amacıyla özel bir organizasyon şirketi işbirliğiyle tiyatral gösteri eşliğinde gezi düzenlendi. Romalı kıyafeti giydirilen çocuklara, Afrodit rolündeki bir tiyatro sanatçısı tarafından müzedeki eserler tiyatral olarak anlatılıyor.
Manavgat\'ta çeşitli okullardaki öğrenciler Romalı kıyafetleriyle, güzellik tanrıçası Afrodit\'in tiyatral gösterisi eşliğinde Side Müzesi\'nde bulunan tanrı, tanrıça, kral ve kraliçeler hakkında bilgi aldı. Bir organizasyon şirketi tarafından \'Yaşayan müze\' kavramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrencilere Antalya Devlet Tiyatrosu\'ndan bir sanatçı, Afrodit olarak tanıtım yaptı. Müzedeki eserler hakkında tiyatral tanıtımdan sonra öğrenciler, kendilerine verilen Romalı başlıklarını boyadı.
\'MÜZESEVER BİRER YETİŞKİN OLSUN İSTİYORUZ\'
Organizasyon firması yetkilisi Nalan Çokduru, yıllar içerisinde öğrencilerin müze ziyaretlerinden nefretle ayrıldıklarını tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
\"Öğretmenlerimiz ile çocuklarımız müzelere geliyor, 20 dakika, yarım saat, 1 saat boyunca duydukları tek şey \'koşma\', \'dokunma\', \'elleme\', \'bağırma\'. Çocuk müzeden nefretle ayrılıyor, bunu gözlemledik. Bir daha müze mi asla. Biz müze sever birer yetişkin olsun istiyoruz. Romalı etkinliğimizi bunun üzerine kurduk. Müzeye gelirkenki beden dilleriyle müzeden ayrılırken beden dilleri bambaşka. Müzeyi sevsinler, müzeyi yaşayarak öğrensinler amacıyla bu yola çıktık.\"
\'AFRODİT EŞLİĞİNDE MÜZEMİZİ GEZİYORLAR\'
Side Arkeoloji Müzesi\'nde gerçekleştirdikleri programın \'Romalı etkinliği\' olduğunu vurgulayan Çokduru, şöyle konuştu:
\"Bu etkinliğimizde oyuncu arkadaşımız Afrodit karakteriyle çocuklarımızı karşılıyor. Kostümlerini giydirerek onların her birini bir Romalı yapıyoruz ve oyun başlıyor müzede. Afrodit eşliğinde arkeoloji müzemizi geziyorlar, içeride dramatizasyon yapıyoruz. Kralları, kraliçeleri, tanrıları ve tanrıçaları anlatıyoruz onlara. Etkinliğin sonunda da Romalı başlıklarını boyuyor çocuklarımız. Boyama bittikten sonra her birinin başına başlıklarını takıyoruz ve onları gladyatör edasıyla müzeden uğurluyoruz.\"

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