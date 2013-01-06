Şiddette erkekler daha affedici!

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 17'si işkenceyi affediyor. Şiddet görmesi halinde barışmaya hazır erkeklerin oranının ise çok fazla olduğu kaydedildi.

Bild am Sonntag gazetesi, Emnid Enstitüsü'nün 14 yaşın üzerinde 500 kişiyle görüşerek yaptığı, "ilişkilerde şiddet"i konu alan araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Sonuçlara bakıldığında, partnerinden şiddet gören kadınların sadece yüzde 17'si affedebileceğini söylerken, erkekler, kadının ilişkide şiddet kullanması halinde barışmaya daha hazır olduğu ortaya çıktı.

Erkeklerin yüzde 56'sı böyle bir durumda partnerini affetmeye hazır olduklarını belirtti.

Toplamda ankete katılanların yüzde 36'sı, olası bir saldırıyı affedebileceklerini ifade etti. Yüzde 60'sının ise, affa yanaşmadığı açıklandı.

(Deutsche Welle Türkçe)