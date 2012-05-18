Şiddetli yağmur var, su baskınına dikkat!

Meteoroloji 13 il için yağış uyarısında bulundu. Yağış tüm yurtta etkili olacak. İstanbul'da ise saat 19.00 itibariyle gök gürültülü sağanak yağış Marmara ve Ege'yi etkisi altına aldı.Gebze'de başlayan sağanak yağışın ardından hava karardı ve gece görüntüsü yaşandı. Aşırı yağış nedeniyle D.100 karayolu içmeler mevkiinde İstanbul istikametine trafiğe kapandı.

Meteoroloji yaptığı uyarıda, Balıkesir ve İstanbul radarları, uydu görüntüleri ve son meteorolojik analizlere göre; Bugün Yalova ile Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, İznik ve Orhangazi ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yerel gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İl il hava durumu

Son meteorolojik analizlere göre ise, İstanbul'da bugün saat 19.00'da başlayacak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın, il genelinde yer yer kuvvetli olarak gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (lokal dolu yağışı, yıldırım, yağış anında anlık kısa süreli fırtına, lokal su bakını) karşı tedbirli olunması gerekmektedir. denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik operatörü Murat Kazanasmaz ise sosyal paylaşım sitesi Twiiter'dan verdiği son dakika bilgisiyle: "TEM Sultanbeyli civarında dolu değil bildiğin kar gibi yağıyor. Asfalt Bembeyaz." olduğunu belirtti.

Aşırı yağış D-100 Karayolu’nu trafiğe kapattı

Aşırı yağış nedeniyle D-100 karayolu içmeler mevkiinde İstanbul istikametine trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan yağış nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Özellikle Tuzla, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde dolu yağışı görüldü. Yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor.

Çanakkale'yi sel götürdü

Saat 17.43 itibariyle Anadolu Yakası Pendik

Çanakkale’de öğleden sonra havanın gece gibi kararmasının ardından başlayan şiddetli yağmur, hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta başından uyarı yaptığı Çanakkale, saat 15.30’da şiddetli yağışa teslim oldu. Gökyüzü siyah bulutlarla kaplanarak gece gibi karardı. Ardından gökgürültüsü ve çakan şimşeklerle bardaktan boşanırcasına yağış başladı. Yağmur nedeniyle başta kentin en işlek caddesi olan Demircioğlu Caddesi olmak üzere yollar sular altında kaldı. Sular, yollardan kaldırımlara taştı ve işyerlerine dolmaya başladı. İşyeri sahipleri ellerine aldıkları fırçalarla suların dükkanlarına girmesine engel olmaya çalıştı.

Demirciğlu Caddesi’nde seyir halinde bulunan araçlar ise suların farlarına kadar yükselmesi nedeniyle denizde yüzüyormuş gibi görüntü oluşturdu. Kentin hemen hemen her noktasında trafik tamamen felç oldu. Şiddetli yağışa yakalananların ise kapalı mekanlara sığınmaya çalıştığı görüldü.

13 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Türkiye’nin bu akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yarın batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve İstanbul’da, Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da, Batı Akdeniz’de ise Antalya ve Burdur’da kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Meteoroloji, kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.