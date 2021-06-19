"Şiddetli alerjik reaksiyon riski olanlar Koronavirüs aşısını hastanede yaptırmalı"

Ankara'da İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil, “Kovid-19 aşıları ile çok nadir de olsa anafilaksi (alerjik reaksiyon) olguları bildirilmiştir. Anafilaksi riski taşıyanların Covid-19 aşılarını hastane ortamında yaptırmaları önerilir” dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Alerji Örgütü (WAO) tarafından her yıl Haziran ayının 2’nci haftasının ‘Dünya Alerji Haftası’ olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Mısırlıgil, tüm dünyada her yıl farklı temalarda alerjik hastalıklara karşı farkındalığın artırılmaya amaçlandığını söyleyerek, “Bu yıl tema ‘Anafilaksiye Dur Diyelim’ olarak belirlenmiş. Alerjik şok olarak bilinen ani başlangıçlı ve nadiren ölümcül seyirde gösterebilen ağır sistemik alerjik reaksiyon olan anafilaksi konusunda farkındalığı arttırmak hedeflenmiştir. Anafilaksi, vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı, döküntüler, dudaklarda ve gözlerde dilde, küçük dilde şişme, ses kısıklığı, boğulma hissi, yutkunma güçlüğü, nefes darlığı, öksürük, hırıltı, hışıltı, fenalık hissi, tansiyon düşmesi, çarpıntı, bulantı, kusma, ishal, bilinç kaybı gibi birçok sisteme ait belirtilerin ani görülmesi ile ortaya çıkabilir. En az iki organa ait belirtilerin aniden görülmesiyle tanıya gidilebilir” diye konuştu.

"Yaz aylarında sıklığı artmaktadır"

Prof. Dr. Mısırlıgil, bazen alerjiye yol açtığı bilinen bir besin veya ilacın alınmasının takibi ile ani tansiyon düşmesi ve şok görüldüğünde de anafilaksinin düşünülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Anafilaksiye en sık çocuklarda besinler erişkinlerde ilaçlar sebep olur. Alerjenle görülebileceği gibi özellikle yaz aylarında arı alerjisi olanlarda anafilaksi görülme sıklığı da artmaktadır. Bu tür alerjik reaksiyon geçiren kişilerin ileri tetkik yapılabilmesi için alerji uzmanına gitmeleri ve yanlarında mutlaka acil durumda yapabilecekleri epinefrin içeren hazır oto enjektör bulundurmaları önerilir. Ayrıca son zamanlarda ülkemizde yapılan Kovid-19 aşıları ile çok nadir de olsa anafilaksi (alerjik reaksiyon) olguları bildirilmiştir. mRNA aşılarında bulunan polietilen glikol veya polisorbat maddelerine şiddetli alerjik reaksiyon tanımlayan veya aşının ilk dozunda şiddetli alerjik reaksiyon görülen kişilerin aşı öncesi mutlaka alerji uzmanına danışmaları uygun olur. Anafilaksi riski taşıyanların Kovid-19 aşılarını hastane ortamında yaptırmaları önerilir. Anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyonlar genellikle ilk yarım saat içinde görüldüğü için aşı yapılan yerde mutlaka en az 30 dakika beklemeleri önerilir.”