Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürülen Çumralıgil'in babası: Oğlum insanlık görevini yaptı, gurur duyuyoruz

Konya'da şiddete uğrayan kadını kurtarmaya çalışırken bıçaklanarak hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil 'in babası Turhan Çumralıgil, "Onunla gurur duyuyoruz. Oğlum yapılması gerekeni, insanlık görevini yaptı. Temiz bir çocuktu. Yardım isteyene yardım etmeyelim mi yani? Olaydaki kadının daha sonraki çelişkili ifadeleri bizi üzüyor. Kadınlar için üzülüyorum. Kadınların bu duruma sahip çıkması gerekiyor. Beklentim, en ağır cezayı alması" dedi.

Konya'da bir apartmanın girişinde 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda, sigortacılık yapan, aynı zamanda yüzme ve boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü, yanında çocuğu olan bir kadını darp eden Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'e müdahale etti. Fatih Özçiftçi ikisini de bıçakladı. Çumralıgil hayatını kaybetti, Kömürcü ise yaralandı. Gözaltına alınan Özçiftçi ve Karadeniz de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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İfadelere göre Özçiftçi ve Karadeniz olay günü alkol alıp bir şeyler yerken, daha önceden tanıdıkları komşuları A.N.'yi de davet ettiler. Yanında küçük çocuğuyla birlikte gelen kadın, Özçiftçi ve Karadeniz ile yemeğe oturdu. Küçük çocuk ise içeride çizgi film izliyordu. Bir süre sonra Özçiftçi masadan ayrılınca Karadeniz, A.N.'yi öpmeye çalıştı. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre müşteki olarak ifadesi alınan A.N. şunları anlattı:

"Yaşar yüzüme, koluma vurmaya başladı. Ben ‘Yapma' diye bağırdıkça vuruyordu. Eşyalarımı aldım, çocuğu alacağım sırada Fatih de arkamdan vurmaya başladı. Yere düştüm tekrar kalkmaya çalıştım. Karşılık veremedim. Kendimi ve çocuğumu korumaya çalıştım. Binanın ara koridoruna çıktık. Bu sırada iki erkek bize doğru geldiler. Ben bu iki şahsa ‘Abi lütfen gidin, siz bulaşmayın' dedim. Fatih bu iki kişiye yumruk vurmak istedi. Bunlar birbirine girince ben korkudan bina çıkışındaki kapıya doğru koşarak bahçeye çıktım. Balkonumdan evime girmeye çalıştım."

Olayın tanıklarından H.D. ifadesinde Çumralıgil'in kadının darp edildiğini duyunca "Hepimizin annesi, kardeşi var, çıkıp kavgayı ayıralım" diyerek olaya müdahale ettiğini anlattı.

"Gurur duyuyoruz"

Orhan Çumralıgil'in, eski milli boksör babası Turhan Çumralıgil, eşi Emine ve 5 yaşındaki torunu Elif ile oğlunun mezarını ziyaret etti. Turhan Çumralıgil, "Onunla gurur duyuyoruz. Oğlum yapılması gerekeni, insanlık görevini yaptı. Temiz bir çocuktu. Yardım isteyene yardım etmeyelim mi yani? Olaydaki kadının daha sonraki çelişkili ifadeleri bizi üzüyor. Kadınlar için üzülüyorum. Kadınların bu duruma sahip çıkması gerekiyor. Beklentim, en ağır cezayı alması" dedi.