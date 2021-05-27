İki erkeğin dövdüğü kadını kurtarmak istedi, bıçaklanarak öldürüldü!

Konya’da iki erkeğin taciz ve şiddetine maruz kalan kadını kurtarmak isteyen iki arkadaş, bıçaklandı. Saldırıda boks antrenörü Orhan Çumralıgil aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, arkadaşı Dündar Kömürcü karnından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özçiftçi ile olaya karışan Yaşar Karadeniz tutuklandı.

Konya'da Orhan Çumralıgil (35) ile arkadaşı Dündar Kömürcü (42), önceki akşam arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi (28) ile Yaşar Karadeniz (29), evlerine gelen komşuları A.B. kadını bir süre sonra tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını dövmeye başladı.

Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, çığlıklar attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıkarak olaya müdahale etti.

Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Orhan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı.

Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., adlı kadının ilk ifadesinde birlikte evlerine gittiği komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istediklerini söyledi. Kadın, tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine iki erkeğin kendisini dövdüğünü, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi. Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.