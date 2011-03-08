-ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ADAYLIK TALEBİ KONYA (A.A) - 08.03.2011 - Şefkat-Der Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Erel, milletvekili seçimlerinde şiddet, tecavüz mağduru kadınların da milletvekili adayı olması gerektiğini, aksi takdirde şiddet, taciz mağduru kadınlar olarak kendi partilerini kuracakların söyledi. Erel, bir grup kadınla, Kayalı Park'ta yaptığı basın açıklamasında, şiddet ve taciz mağduru kadınların, seçimlerde milletvekilliğine aday gösterilmesi için siyasi partilere mektup gönderdi. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti, ayrımcılığı, adaletsizliği, protesto ettiklerini ifade eden Erel, hayati yönden risk altındaki kadınların, ev ve iş yeri civarında, yaşamının 24 saatinde polis koruması sağlanmasının, yasal düzenlemede yer alması gerektiğini bildirdi. Türkiye'de kadın cinayetleri, aile içi şiddet, kadın ve çocuklara tecavüzün kamu düzenini tehdit sıralamasında ilk sırada yer aldığını savunan Erel, şunları kaydetti: ''Milletvekili seçimlerine şiddet mağduru, tecavüz mağduru kadınları da milletvekili adayı yapın. Yoksa, bir zamanlar oy verdiğimiz parti bile olsanız size oy vermeyeceğiz. Şiddet mağduru, taciz mağduru kadınlar olarak kendi partimizi kuracağız. Türkiye'de kadına şiddet, cinayet olayları bir numaralı terör halini almıştır. Şiddet yönünden risk altındaki kadınlara 24 saat evinin, işyerinin çevresinde, gidiş-geliş güzergahında, yaşam alanlarında, öldürülme riski ortadan kalkana kadar sürekli yakın koruma sağlansın. Devlet, şiddet yönünden risk altındaki kadınlara sosyal imkanlar sunmanın yanında, tehdit eden kişinin bulmasını engellemek için yeni TC kimlik numarası, vergi numarası versin, isim değişikliği, gerekirse estetik operasyon yapsın. Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılansın. Cezalar ağırlaştırılsın. Cezalarda tahrik indirimi kaldırılsın. Sığınaklar artılsın. Ev tipi stüdyo sığınma evleri açılsın.'' Erel, şiddet yönünden risk altındaki kadınlara, devletin, kadının kendisini korumasına yönelik, uzmanlardan savunma dersleri aldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.