Şiddet devam ediyor | Kargaları vurup, ağaçlara astı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde incir bahçesindeki ağaçlara, çok sayıda vurulmuş karga asıldı. Hayvanseverler, bahçe sahibine tepki gösterdi.

Doğadaki canlılara yönelik insan vahşetine bir yenisi eklendi. Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev) Başkanı Mefaret Özmez, Nilüfer ilçesinde sokak hayvanlarını beslerken çevredeki incir bahçesinde üzücü bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Bir kişinin av tüfeğiyle vurduğu kargaları bahçesindeki ağaçlara astığını belirten Özmez “Bu kişi kargaları tüfekle telef ettikten sonra ağaçlara asıyormuş. Ördek avlamak için yavru ördekleri de öldürüp astığı söyleniyor. Bahçede iki köpek de aç ve sefil durumda. Bahçe sahibi bu hayvanlara çok büyük eziyette bulunuyor. Telef olan kargaları gören diğer kargaların çırpınışlarını görmeniz lazım” dedi

Özmez, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.