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Yaşam

Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor

Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimleri haricinde Trakya ve Anadolu'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da yurt genelinde hissedilir derecede düşecek

12 Aralık 2016 13:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarından itibaren sıcaklıklar tüm yurtta hissedilir derecede düşecek. Kar yağışı yarın yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.

Kar yağışı, yarın yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimleri haricinde Trakya ve Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Anadolu'da kar yağışı, çarşamba günü de etkisini sürdürecek.

Trakya'da ise kar yağışının, çarşamba kaybedeceği etkisini, ertesi gün yeniden kazanması bekleniyor. Bölgede kar yağışıyla hava sıcaklıklarının yer yer 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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