Sıcaklıklar ayıları da vurdu, kış uykusuna yatamıyorlar

Bursa'da koruma altındaki ayılar aşırı sıcak nedeniyle kış uykusuna yatamadı. Ayılar bu süreci havuzda bol bol yüzerek ve vitamin desteği alarak atlatacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamayan üç boz ayıya, süreci doğal koşullarda geçirmesi için vitamin desteği veriliyor.

Kış uykusuna yatması gereken ‘Pamuk’, ‘Obur’ ve ‘Minnoş’ adlı boz ayılar, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için uyumak yerine havuza girerek yüzmeyi tercih ediyor.

Hayvanat Bahçesi'nde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Karakuzulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayıları normal şartlarda içgüdülerini yaşayabilmesi için dönüşümlü olarak uyuttuklarını söyledi.

Bir gün 8-9 derece olan hava sıcaklıklarının ertesi gün 20 dereceye kadar çıkmasının, hayvanları olumsuz etkilediğini vurgulayan Karakuzulu, "Bu yıl bizler de kışa girdiğimizi hissedemedik, bunu hayvanlar da hissedemedi. Şimdi normal olarak her yıl uyguladığımız o döngü bozuldu. Şu anda onlar için yaz-kış kavramı alt-üst olmuş durumda" dedi.

Boz ayıların, soğuk havalarda kış uykusuna yatabileceğini düşündüklerini ve metabolizmalarının yavaşladığını belirten Karakuzulu, hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin, hayvanlarda stres oluşturduğunu ve fizyolojilerini etkilediğini dile getirdi.

Hayvanların, süreci doğal koşullarda geçirebilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Karakuzulu, "Boz ayılara süreci doğal geçirebilmeleri için vitamin destekleri veriyoruz. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla her dönemde vitamin ve mineral kombinasyonuyla desteklenmiş kaliteli besinler veriyoruz. Muhtemelen doğayla beraber kendi içlerinde onlar da doğal dengelerini bulacak" diye konuştu.