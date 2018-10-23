Sıcaklıklar 6-12 derece arasında düşecek

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Antalya Havalimanı içerisine kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sisteminin eğitim programına katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coşkun, ”Önümüzdeki hafta içerisinde haça sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu yıl havaların daha soğuk gideceği yönünde çıkan haberler hakkında ise "Havaların bu yıl daha soğuk geçeceği ile ilgili net bir şey yok. Çok soğuk olacak, çok sıcak olacak diyerek vatandaşımızı ürkütemeyiz. Biz bu gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Konu bizim sıkı takibimiz altında. Bize kulak versinler. Bizi dinlesinler" diye konuştu.