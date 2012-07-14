Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, doktorlar 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı

Türkiye, hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Sıcaklıklar iç ve batı bölgelerde, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıktı. Meteoroloji tüm Türkiye'yi daha yüksek sıcaklıklara karşı uyardı. Aşırı sıcaklar salı gününe kadar sürecek.

Açıklamaya göre Türkiye halen Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisi altında. Hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde. Hafta sonu ise yurdun, Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girmesi ve hava sıcaklığının tüm yurtta artmaya devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 5, iç ve batı bölgelerde ise 5 ila 9 derece üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcak nedeniyle özellikle sıcağa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 arasında, güneşte kalma süresini en aza indirmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması uyarısı yapılıyor.



10.00-16.00 arası dikkat!



Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özlem Yavuz, termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği günler için 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yavuz'un uyarıları şöyle:

Sıvı alımı çok önemli. Soda, bu dönemde içilebilecek en önemli içecek. Terlemeyle kaybedilen iyonların yerine konması açısından soda içilmesi gerekiyor. Yağlıdan uzak durmak, hafif yemek lazım. Çok kalorili yememek gerekiyor.

Beyinde ısı merkezi var. O merkezin çalışması değişiyor. Sıcak havalarda daha yavaş çalışıyor. Aşırı sıcak, terlemeye ve sıvı kaybına neden olabilir. Isı merkezinin dengesinin bozulması durumunda terleme olmayabilir. Terleme engellenirse çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.



Hasta memurlara izin var



İzmir kavruluyor, rekor yolda. Sıcaklığın 38-42 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kalp, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar, engelli ve hamileler idari izinli.

Sıcaklar Türkiye'yi vurdu

Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla kavrulurken, vatandaşlar çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

İstanbul Boğazı’nda denize girebilenler kendini şanslı sayıyor. Antalya’da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması üzerine vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nı doldurdu.

Nem oranının yüzde 15 olduğu kentte Antalyalılar denize girerek serinlemeye çalıştı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde de kavurucu sıcaktan bunalanlar su parkı ile plajlara akın etti.

Bodrum’un tek su parkı ile plajları dolduran yerli ve yabancı turistler hem eğlendi, hem de tatilin tadını çıkardı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocuklar, bir traktörün demirden yapılan römorkuna su doldurup, havuz haline getirdikten sonra içine girip serinledi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da çoğu vatandaş geceyi evlerinin damına kurdukları tahtlarda geçiriyor.

Vatandaşların sıcaktan etkilenmemek için genellikle dondurma ve içeceklerle serinlediği kentte, bu alanda faaliyet gösteren esnaf sıcak havanın işlerine olan etkisinden memnun.



349 kişi damdan düştü



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerinde sıcak hava nedeniyle damda yatanlardan düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 349 kişi tedavi altına alındı, bunlardan 4’ü hayatını kaybetti.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Sait Alan, yapılan araştırmada geçen yaz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 bin 349 kişinin damdan düştüğünün belirlendiğini söyledi.

Damdan düşme olaylarının Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Bingöl’de sıklıkla yaşandığını dile getiren Alan, “Bu illerde şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişinin damdan düştüğü belirtiliyor. Eylül ayına kadar bu rakamın 2 katına çıkması bekleniyor” dedi.