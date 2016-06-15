Sıcak içeceklere dikkat!



Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin (IARC) yeni bir araştırmasına göre, kanser riskinde içeceğin türünden çok, hangi sıcaklıkta içildiği oluyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, yeni yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak, "Çok sıcak içeceklerin tüketilmesi yemek borusu kanserinin muhtemel nedenlerinden biri" denildi. IARC Başkanı Chistopher Wild, "İçecekten ziyade hangi sıcaklıkta içildiği önemli" diye konuştu.

Kahve ve mate çayı kanserojen kategorisindeydi

23 uzman tarafından hayvanlar ve insanlar üzerinde yürütülen bini aşkın araştırmada, kahve ve özellikle Güney Amerika'da sevilerek tüketilen mate çayının kanserojen olup olmadığı araştırıldı. Her iki içecek de IARC tarafından 1991 yılında yapılan araştırmada 'insanlarda muhtemelen kansere yol açıyor' şeklinde sınıflandırılmıştı.

Ancak enstitünün elindeki yeni verilerin bu tezi desteklemediği kaydedildi. IARC, bunun yerine 'içeceklerin 65 derece sıcaklığın üzerinde tüketilmesinin muhtemelen yemek borusu kanserine yol açtığına dair ilk bulgulara' ulaşıldığını kaydetti.

Çay seven ülkeler mercek altında

Dünya Sağlık Örgütü, çayın yaklaşık 70 derece ısıda tüketildiği Çin, İran, Türkiye ve Güney Amerika ülkelerinde yapılan araştırmaların bu sonucu doğruladığını açıkladı. IARC uzmanları, içecek ne kadar sıcaksa kanser tehlikesinin de o kadar büyük olduğunu belirtti. Avrupa ve Kuzey Amerika'da çay ve kahvenin çok sıcak içilmediğini ifade eden IARC uzmanı Dana Loomis, bu bölgelerde içeceklerin 60 derece ve altındaki sıcaklıkta tüketildiğine dikkat çekti.

Yemek borusu kanseri dünya genelinde yaygın kanser türleri arasında sekizinci sırada yer alıyor. 2012 yılında dünyada 400 bin kişi yemek borusu kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, aynı yıl kanserin yol açtığı ölüm vakalarının yüzde 5'ini oluşturdu.