Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş’in hiç yayımlanmamış mektuplarını yazdı. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Hamdi Gezmiş, annesinin radyondan duyduğu idam haberi sonrası, “Annem duydu, feryadı kopardı. ‘Gitti Denizim’ diye ağlıyordu” dedi.

Can Dündar’ın Cumhuriyet’teki kaleme aldığı “Deniz’in mektupları” yazı dizisinin bugünkü bölümünde Deniz Gezmiş’in defterinden çıkan bir şiirini ve idam haberini radyodan dinleyen Deniz Gezmiş’in annesinin tepkisini yazdı.

İki kalem, bir defter

Üç acılı baba Ankara’da birlikte toprağa verdi çocuklarını. Deniz’e ait eşyalar, infazdan sonra, siyah bir torba içinde babasına teslim edildi. Yeni açılmış Birinci sigarası, iki tükenmez kalem, kitaplar, babasından gelen mektuplar, giysiler, bir cep aynası, bir cep defteri… Ve cep defterinin kapak arkasına kendi el yazısıyla karaladığı, kimi satılarını çizdiği bir şiir.

“Yenilmişsem

Elim kolum bağlı

Boynuma yağlı ip

Gelip dayanmışsam darağacına

Dudaklarımda yarın

Gözlerim yarınlarda

Unutmak mı gerek seni?

Kapılar kapalı

Tutulmuşsa gece kapkara yollar

Sıcacık bir sevgi

Sunmayacak mıyım insanlara?

Bırakmayacak mıyım yarınlara

Seslenemeyecek miyim insanlara?”

‘Gitti Denizim’

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece İstanbul’da Hamdi Gezmiş ile annesi radyonun başında sabahladı. Belki TRT vermez diye Moskova Radyosu’nun Türkçe yayını da dinliyordu Hamdi Gezmiş. Sabah 7 ajansı ilk haber olarak verdi: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan sabaha karşı idam edildiler. “Annem duydu, feryadı kopardı. ‘Gitti Denizim’ diye ağlıyordu” diyor Hamdi Gezmiş.

*Yazının tamamı Cumhuriyet gazetesinde.