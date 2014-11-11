Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş’in hiç yayımlanmamış mektuplarını yazdı. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Hamdi Gezmiş, annesinin radyondan duyduğu idam haberi sonrası, “Annem duydu, feryadı kopardı. ‘Gitti Denizim’ diye ağlıyordu” dedi.
Can Dündar’ın Cumhuriyet’teki kaleme aldığı “Deniz’in mektupları” yazı dizisinin bugünkü bölümünde Deniz Gezmiş’in defterinden çıkan bir şiirini ve idam haberini radyodan dinleyen Deniz Gezmiş’in annesinin tepkisini yazdı.
İki kalem, bir defter
Üç acılı baba Ankara’da birlikte toprağa verdi çocuklarını. Deniz’e ait eşyalar, infazdan sonra, siyah bir torba içinde babasına teslim edildi. Yeni açılmış Birinci sigarası, iki tükenmez kalem, kitaplar, babasından gelen mektuplar, giysiler, bir cep aynası, bir cep defteri… Ve cep defterinin kapak arkasına kendi el yazısıyla karaladığı, kimi satılarını çizdiği bir şiir.
“Yenilmişsem
Elim kolum bağlı
Boynuma yağlı ip
Gelip dayanmışsam darağacına
Dudaklarımda yarın
Gözlerim yarınlarda
Unutmak mı gerek seni?
Kapılar kapalı
Tutulmuşsa gece kapkara yollar
Sıcacık bir sevgi
Sunmayacak mıyım insanlara?
Bırakmayacak mıyım yarınlara
Seslenemeyecek miyim insanlara?”
‘Gitti Denizim’
5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece İstanbul’da Hamdi Gezmiş ile annesi radyonun başında sabahladı. Belki TRT vermez diye Moskova Radyosu’nun Türkçe yayını da dinliyordu Hamdi Gezmiş. Sabah 7 ajansı ilk haber olarak verdi: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan sabaha karşı idam edildiler. “Annem duydu, feryadı kopardı. ‘Gitti Denizim’ diye ağlıyordu” diyor Hamdi Gezmiş.
*Yazının tamamı Cumhuriyet gazetesinde.