Çocuklar, internet oyunları aracılığıyla cinsel istismar riski altında. Bazı oyunlardaki kullanıcılarla iletişim olanağı, çocukları pedofiller ya da uyuşturucu satıcıları ile karşı karşıya getirebiliyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, internet oyunları aracılığıyla yaşanan çocuk istismarına dikkat çekerek aileleri uyardı. Koltuksuz, "Siber zorbalıkla her üç çocuktan biri karşılaşıyor ve yüzde 90’dan fazlası bunu ailelerine aktarmıyor. Bu çok önemli bir olay. Bir oda düşünün; 'İçeride sapık, katil, tecavüzcü, hırsız var' deseniz kimse içeri girmek istemez. İnternette bunların hepsi var ve gerekli önlemleri almadan hem kendimiz giriyoruz hem de çocuklarımızın girmesine izin veriyoruz" dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukların severek oynadığı Avataria, Pokemon Go gibi oyunların, çocukların taciz edilebileceği, istismara ya da siber zorbalığa uğrayabileceği mecralar haline gelebileceğini vurgulayan Koltuksuz, oyun aracılığıyla adres soran, hediye vaadiyle kandıran, hatta cinsel içerikli diyaloglar kuran çocuk tacizcilerinden nasıl korunmak gerektiğini anlattı.

"Sapık da var katil de"

Ahmet Koltuksuz, şöyle devam etti:

"Siber zorbalıkla her üç çocuktan biri karşılaşıyor ve yüzde 90’dan fazlası bunu ailelerine aktarmıyor. Bu çok önemli bir olay. Bir oda düşünün; 'İçeride sapık, katil, tecavüzcü, hırsız var' deseniz kimse içeri girmek istemez. İnternette bunların hepsi var ve gerekli önlemleri almadan hem kendimiz giriyoruz hem de çocuklarımızın girmesine izin veriyoruz. Bizim, en geç ilkokul dördüncü sınıftan itibaren internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimi vermemiz lazım. Nasıl güvenli olarak kullanılır, kötü bir olayda neler yapılmalı, etik değerler, şifre seçilirken nelere dikkat edilmeli gibi teknik detaylar da mutlaka öğretilmeli.”

Yüzde 80 artış

İngiltere’de çocuk istismar vakaları 3 yılda yüzde 80 oranında artmış. İngiltere Çocuk Koruma Bölümü Direktörü Simon Bailey, geçen günlerde bu konuda yaptığı açıklamada, "On binlerce erkek internette cinsel amaçlı kullanmak için çocuk arıyor. Amaçları, onlarla buluşmak, seks yapmak, onları cinsel yönden korkunç biçimde istismar etmek. Çocukları korumak istiyorsak önleme ve rehabilitasyona öncelik vermeliyiz" diyor.

Bailey, görüntüye bakmaktan başka bir şey yapmamış, yani bir çocuğa fiziksel olarak hiçbir şekilde zarar vermemiş olanların kayıt altında tutularak, cezaevi yerine rehabilitasyona alınmasını öneriyor.

"Erkek çocuğa istismar zor ortaya çıkıyor"

- Kız çocuklarının istismara uğrama riski erkeklere göre 3 kat fazla. Ancak erkek çocuklara yönelik istismarın açığa çıkması kızlara oranlar daha zor ve hatta kimi toplumlarda erkek çocuklarına karşı cinsel şiddet konusunda henüz bir farkındalık bulunmuyor.

- Kızlar için yaşla birlikte istismara uğrama riski artıyor.

- Cinsel istismar mağduru çocukların yaş ortalaması 3 ile 18 arasında.

- İkinci günden sonra cinsel istismarın anlatılma oranı giderek azalıyor.

- Saldırganlar büyük oranda erkek ve çocuğun yakından tanıdığı biri hatta en yakın aile bireylerinden biri oluyor.

- Cinsel istismarın çocuklar üzerinde en sık görülen psikolojik etkileri majör depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, akut stres tepkisi.

"Zorbalığa karşı bilinçlendirin"

Oyunlarda, insanların kendilerine sanal karakterler yarattığını ve çoğu zaman yaşlarını, gerçek kimliklerini gizlediklerini de hatırlatan Koltuksuz, "Özellikle sosyal medya oyunlarında, hizmet sağlayıcı yurtdışında olduğundan, tacizde bulunulsa bile kimlikleri tespit etmek neredeyse imkânsız. Bu anlamda da hukuki çalışmalar yapılmalı. Bu gibi taciz olayları, yalnızca oyunlarda karşımıza çıkmıyor, sanal dünyada birçok ortamda bunlara rastlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 6-10 yaş grubunda ortalama internet kullanmaya başlama yaşı 6, diğer bazı araştırmalara göre ise 2 yaşa inmiş durumda. O nedenle, anne-babalar için en önemli olan, çocuklarıyla siber zorbalığın sonuçları hakkında konuşmaları. Dahası, çocuklarını çevrimiçi taciz olaylarını bildirmeleri ve özellikle tehdit ediliyorlarsa ya da tehdidin cinsel bir boyutu varsa zorbalık mesajlarını delil olarak saklamaları konusunda bilinçlendirilmeleri gerek” dedi.