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Bilim / Teknoloji
Deutsche Welle

Siber saldırıda Kuzey Kore şüphesi

En az 150 ülkede 200 binin üzerinde kullanıcının etkilendiği cuma günü düzenlenen siber saldırının sorumlusu kim? ABD basınında ilk bulguların Kuzey Kore'yi işaret ettiği öne sürüldü

16 Mayıs 2017 14:00

100’ün üzerinde ülkede Windows işletim sistemi kullanan 200 bin firma ve kişinin bilgisayarını neredeyse devre dışı bırakan siber saldırının sorumlusu aranıyor. New York Times gazetesinin pazartesi günkü baskısında yer alan ve uzmanlara dayandırılan habere göre, ilk bulgular saldırının Kuzey Kore bağlantılı hackerları işaret ediyor.

New York Times’ın haberine göre, güvenlik yazılım şirketi Symantec’in uzmanları, Wanna Cry fidye virüsünün daha önceki versiyonlarında kullanılan kodları buldu. Yaklaşık üç yıl önce Sony Pictures Entertainment’e, geçen yıl Bangledeş Merkez Bankası’na ve şubat ayında da bir Polonya bankasına düzenlenen siber saldırıda bu kodlar kullanılmıştı. Symantec uzmanlarının araştırmasında her üç saldırının da Kuzey Kore bağlantılı olduğu rapor edildi. Google’da görevli araştırmacılar ve siber güvenlik firması Kaspersky de pazartesi günü daha önceki kodlar ile son kullanılan kod arasında paralellik bulunduğunu teyit etti.

Microsoft'tan NSA'e suçlama

Ancak bilim insanları yine de bu bulguların şüpheleri ispatlamak için henüz yeterli olmadığı konusunda uyarıyor. New York Times’ın haberinde uzmanlar, Pyöngyang’ın giderek büyüyen gücü hacker gruplarını son küresel siber saldırıdan sorumlu tutmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, soruşturma ekiplerinin sonuçlardan emin olmasının haftalar ya da aylar sürebileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa Polis Teşkilatı’nın (EUROPOL) verilerine göre Wanna Cry adlı virüsten geçen hafta Cuma günü 150’den fazla ülkede yaklaşık 200 bin kişi ya da firma etkilendi. Wanna Cry fidye virüsünün Windows işletim sistemindeki bir güvenlik açığını kullaranak yayıldı. Microsoft tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu güvenlik açığının Amerikan istihbarat servislerinden Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından bilindiği, gözetleme amaçlı kullanıldığı ancak Ajansı'n Microsfot'u uyarmadığı öne sürüldü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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