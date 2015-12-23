"Siber saldırı olmuş, haberimiz olmamış"

Hürriyet yazarı İsmet Berkan, Türkiye’deki 400 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine yapılan ve dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous tarafından üstlenilen siber saldırıları yazarak, “Tarihimizin ilk siber saldırısına uğradık” dedi.

Kamuoyunun bu saldırıyı her şey olup bittikten sonra yapılan bir açıklamayla öğrendiğini belirten Berkan şu saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin uğradığı saldırının genel ismi ‘DDoS Saldırısı’. Bu genel ismin altında pek çok tür bulunmakla birlikte hepsini ortak yapan özellik oldukça basit: Birileri, bir yerlerden tek bir web sitesine veya bir dizi web sitesine veya bütün ülke web sitelerine yönelik sanki o sitelere girmek istiyormuş gibi olağanüstü bir trafik yaratıyor. Bu yapay trafik yüzünden de, sahiden işi olduğu için o site veya sitelere girmek isteyenler ya hiç giremiyor veya çok büyük bir yavaşlamayla karşılaşıyorlar.”

İsmet Berkan’ın Hürriyet’te “Siber saldırı olmuş, haberimiz yok” başlığıyla yayımlanan yazısının (23 Aralık 2015) ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta, tam olarak 16 Aralık 2015 sabah saatlerinde ilk saldırı başladı.

Ve bu saldırılar 21 Aralık’a kadar da kesintilerle de olsa devam etti.

Hedefi, Türkiye’nin bütün internet trafiğiydi ve açıkçası başarılı da oldu; ülke çapında internet yavaşladı.

Evet, tarihimizin ilk siber saldırısına uğradık. Belki meraklısı farkındaydı ama kamuoyu bu saldırıyı her şey olup bittikten sonra yapılan bir açıklamayla öğrendi.

Aslına bakacak olursanız Türkiye’nin yaşadığı türden saldırıları Amerika neredeyse her gün yaşıyor. Ama bir fark var: Amerika’da veya dünyanın herhangi bir yerinde saldırılar genellikle spesifik şirketlere, belirli web adreslerine karşı yapılıyor.

Türkiye ise ülke çapında saldırıya uğradı; saldırının hedefi bütün ‘.tr’ uzantılı web siteleriydi. BTK verilerine göre Türkiye’de 370 bin civarında ‘.tr’ uzantılı web sitesi var.

Türkiye’nin uğradığı saldırının genel ismi ‘DDoS Saldırısı’. Bu genel ismin altında pek çok tür bulunmakla birlikte hepsini ortak yapan özellik oldukça basit: Birileri, bir yerlerden tek bir web sitesine veya bir dizi web sitesine veya bütün ülke web sitelerine yönelik sanki o sitelere girmek istiyormuş gibi olağanüstü bir trafik yaratıyor. Bu yapay trafik yüzünden de, sahiden işi olduğu için o site veya sitelere girmek isteyenler ya hiç giremiyor veya çok büyük bir yavaşlamayla karşılaşıyorlar.

Türkiye’ye yönelik saldırının büyüklüğünü daha kolay anlamak bakımından şu bilgiyi vermeliyim: Türkiye, birden fazla fiberoptik kabloyla dünya internetine bağlı; bu kablolar da saniyede 40 gigabit bilgi taşıyabilecek kapasitede. Yani her saniyede kabaca 40 milyar ‘bit’lik bilgi taşıyabiliyor.

Bunu 40 milyar tane şeridi olan bir otoyol gibi düşünün. İşte Türkiye’nin dünyayla internet bağlantısını sağlayan bu birden fazla 40 milyar şeritlik otobanına inanılmaz bir trafik yığıldı 16 Aralık’tan itibaren. Bu trafik zaman zaman 200 gigabit/saniyeyi aştı.

Tabii böyle bir trafik yığılınca doğal olarak yol yıkandı, trafik yavaşlamaya başladı. İşte eğer son bir hafta içinde internet bağlantınızda yavaşlamalarla karşılaştıysanız (ki ben karşılaştım) tam olarak bu yüzdendi.

Peki kim saldırdı Türkiye’ye? Bunu bilmiyoruz ama bugünlerdeki siyasi gerginlikten ve geçmiş davranışlarından hareketle herkes Rusya’dan şüpheleniyor.

Şüpheleniyor ama aslında dünya üzerinde kendilerine ‘internet korsanı’ diyen öyle gruplar var ki, haftalığı 150 dolar gibi bir fiyata böyle saldırılar satın alabiliyorsunuz.

Tabii Türkiye’ye yönelik saldırı bugüne kadar görülmüş en büyük saldırılardan biriydi, o yüzden bu kadar ucuza çıkmış olamaz ama demek istediğimi söyledim: Bu işleri illa devletlerin bizzat yapması da gerekmiyor artık.



