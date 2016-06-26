LGBTİ bireylerine yönelik internet sitesi Kaos-GL siber saldırıya uğradı

14. Onur Yürüyüşü'ne katılmayı planlayan LGBTİ bireylerini Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları'nın tehdit etmesi ve İstanbul Valiliği'nin yürüyüşü yasaklamasının ardından, internet sitesi Kaos-GL'ye siber saldırı gerçekleştirildi.

Onur Haftası Komitesi'nin bugün İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan yürüyüşün gerçekleştirilmeyeceğini açıklamasına rağmen polis, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle çevirdi.

Bugün düzenlenmesi planan 14. Onur Yürüyüşü öncesi Taksim abluka altına alınırken kaosgl.org siber saldırıya uğradı. KAOS GL’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “LGBTİ'lere dönük polis şiddetinin yüksek ihtimal olduğu böyle bir günde bu siber saldırı hak ihlallerinin de görünmezleştirilmesi için yapılmıştır” dendi.

kaosgl.org’un yanı sıra jiyan.us ve kaosgldernegi.prg sitelerinin de siber saldırı altında olduğu belirtildi.

Gelen tehdidin de paylaşıldığı açıklamada şu iadelere yer verildi;

“Polis, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim'i abluka altına alırken LGBTİ odaklı haber sitemiz kaosGL.org da siber saldırı altında. LGBTİ'lere dönük polis şiddetinin yüksek ihtimal olduğu böyle bir günde bu siber saldırı hak ihlallerinin de görünmezleştirilmesi için yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarımızdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.”

'Birbirine kavuşma' çağrısı

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi yaptığı açıklamada yürüyüşü yapamayacaklarını ancak Beyoğlu’nun her sokağında olacaklarını açıklamış, “Dağılıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Onur Haftası Komitesi, yürüyüşün iptal edildiğini duyurmasının ardından bugün Beyoğlu’nun her sokağında “birbirine kavuşma” çağrısı yaptı.