T24 LogoT24 Logo
Gündem

LGBTİ bireylerine yönelik internet sitesi Kaos-GL siber saldırıya uğradı

Kaos GL gelişmeleri sosyal medya hesaplarından aktaracağını duyurdu

26 Haziran 2016 17:47

14. Onur Yürüyüşü'ne katılmayı planlayan LGBTİ bireylerini Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları'nın tehdit etmesi ve İstanbul Valiliği'nin yürüyüşü yasaklamasının ardından, internet sitesi Kaos-GL'ye siber saldırı gerçekleştirildi.

Onur Haftası Komitesi'nin bugün İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan yürüyüşün gerçekleştirilmeyeceğini açıklamasına rağmen polis, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle çevirdi.

Bugün düzenlenmesi planan 14. Onur Yürüyüşü öncesi Taksim abluka altına alınırken kaosgl.org siber saldırıya uğradı. KAOS GL’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “LGBTİ'lere dönük polis şiddetinin yüksek ihtimal olduğu böyle bir günde bu siber saldırı hak ihlallerinin de görünmezleştirilmesi için yapılmıştır” dendi.

kaosgl.org’un yanı sıra jiyan.us ve kaosgldernegi.prg sitelerinin de siber saldırı altında olduğu belirtildi.

Gelen tehdidin de paylaşıldığı açıklamada şu iadelere yer verildi;

“Polis, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim'i abluka altına alırken LGBTİ odaklı haber sitemiz kaosGL.org da siber saldırı altında. LGBTİ'lere dönük polis şiddetinin yüksek ihtimal olduğu böyle bir günde bu siber saldırı hak ihlallerinin de görünmezleştirilmesi için yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarımızdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.”

 

'Birbirine kavuşma' çağrısı

 

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi yaptığı açıklamada yürüyüşü yapamayacaklarını ancak Beyoğlu’nun her sokağında olacaklarını açıklamış, “Dağılıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Onur Haftası Komitesi, yürüyüşün iptal edildiğini duyurmasının ardından bugün Beyoğlu’nun her sokağında “birbirine kavuşma” çağrısı yaptı.

ETİKETLER

Kaos glLGBT onur yürüyüşütaksimsiber saldırı

İlgili Haberler

Trans Onur Yürüyüşü’nde ne oldu?

Polisin ablukası, müdahalesi ve gözaltı tehdidi Trans Onur Yürüşü’ne imkân vermezken gergin saatler yaşandı

Trans Onur Yürüyüşü hak ihlalleri raporu yayımlandı: Polis ve sivil görünümlü çete şiddeti, taciz, hakaret…

7. Trans Onur Yürüyüşü'nde polis saldırısında gözaltına alınan 11 kişi gözaltına alınmıştı

Onur Haftası Komitesi: 14. Onur Yürüyüşü yapılmayacak

“Kendimize duyduğumuz güven, İstiklal Caddesi’nden, bu şehirden, bu ülkeden daha geniştir!”

Onur Haftası Komitesi'nin yürüyüşü iptal etmesine rağmen emniyet Taksim'de barikatlı önlem aldı!

Komitenin iptal açıklamasında "Hayallerimiz bu ülkeden çok daha geniştir" denmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24