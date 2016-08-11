Sibel Kekilli, taciz mesajlarına isyan etti: Defolun gidin!

Sinema ve dizi oyuncusu Sibel Kekilli, nefret ve cinsel içerikli mesajlar aldığını belirterek isyan etti.

Sosyal medyadan 'çoğunluğu Türk halkından olmak üzere' cinsel içerikli taciz mesajları aldığını söyleyen Kekilli, "Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim" dedi.