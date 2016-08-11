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Sibel Kekilli: Yaşadıklarımdan pişman değilim

“Hiçbir erkeğe değmez”

11 Ağustos 2016 19:58

Başta Altın Ayı ve Altın Portakal üzere birçok ödülün sahibi olan Sibel Kekilli, gençlik yıllarında yaşadığı tecrübelerden pişman olmadığını söyledi.

Milliyet’in Alman dergisi Zeit Magazin’den aktardığı habere göre Kekilli gençliğinde pop grubu Backstreet Boys hayranı olduğunu ve bu grubun şarkıcısı Nick Carter gibi bir sevgili hayal ettiğini belirtti.

Alman oyuncu, “Bugün düşündüğümde kafamı sallıyorum ve gülüyorum. Ama o zaman, ‘Beni niçin kimse anlamıyor? Kız arkadaşlarım bile’ diye düşünüyordum ve acı çekiyordum. Kendi kendime ‘Nick beni görür görmez aşık olacak’ diyordum. Bir gün bir Amerikalı ile evlenip çekip gideceğimi aileme nasıl anlatacağımı hayal ediyordum” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki oyuncu, “O zamanki Sibel’e ‘Hayatın tadını çıkar, zevkle, neşeyle. Strese, aşk acısına değmez. Dünyanın en ünlüsü bile olsa hiçbir erkeğe değmez’ diyorum. Yaşadığım tecrübelerden pişman değilim. Bunlar gençliğim için nadir şeylerdi. Alman arkadaşlarımın yaptığı şeyleri yapmak, doğal şeyler değildi” şeklinde konuştu.

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