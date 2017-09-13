Sibel Kekilli, Instagram profilini Türkiye'ye kapattı

Sosyal medya üzerinden tehdit ve cinsel taciz mesajları aldığını söyleyen oyuncu Sibel Kekilli, Türkiye'deki kullanıcıların Instagram hesabını görmesini engelledi.

Taciz mesajlar nedeniyle "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı" yazarak sosyal medya hesabını askıya alacağını ima eden Kekilli'nin Instagram hesabını kapatmadığı, Türkiye'de yaşayan kullanıcıların profilini görmesini engellediği ortaya çıktı.

Kekilli'nin Instagram profiline girmek isteyenler, "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.

Kekilli, 'çoğunluğu Türk halkından olmak üzere' cinsel içerikli taciz mesajları aldığını söylemiş ve "Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!" demişti.