Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım

Oyuncu Sibel Kekilli, rol aldığı karakterler ve sosyal medya üzerinden Türk takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyasıyla ilgili olarak Variety’den Nick Vivarelli’ye bir röportaj verdi.

Game of Thrones’ta “Shae” karakterini canlandıran Sibel Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan “Bullets” dizisiyle ekranlara yer alacak.

Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı “Berlin, I Love You” filminde oynayan Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

“İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Sibel Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım. Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi.

Geçen yıl Instagram profilini Türkiye’deki bazı takipçilerine kapatan Sibel Kekilli, kendisini bir kadın ve bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti.

Halen Türkiye’den kendisine senaryolar gönderildiğini de söyleyen oyuncu, “Gerçekten harika Türk yönetmenler var. Doğru senaryo varsa, orada da çalışmak isterim” diye ekledi.