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Sibel Kekili Game of Thrones'a veda etti

Dizide canlandırdığı Shae karakteri dördüncü sezonun final bölümünde öldürülen Sibel Kekili’nin, Game of Thrones macerası sona erdi

18 Haziran 2014 16:27

Amerikan yazar George R. R. Martin'in yazdığı epik fantastik roman serisinden uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, bu hafta 4. Sezonunun finalini yaptı.

Sibel Kekilli, tüm dünyada geniş bir izletici kitlesine sahip diziye Shae rolüyle adım atmıştı. Kekilli’nin Taht Oyunları macerası son buldu. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı Shae karakteri, dördüncü sezonun final bölümünde son kez ekrana geldi.

İdamdan kardeşi Jamie Lannister’ın yardımıyla son anda kurtulan Tyrion Lennister, Kekili’nin canlandırdığı Shae karakterinin babası Tyrell’la birlikte olduğunu öğrenince eski sevgilisi Shae’yi boğarak öldürdü.

Sibel Kekili’nin öldürüldüğü sahne:

 

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