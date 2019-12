Sibel Can'ın boşanma sırrı

Eşi Sulhi Aksüt'ten boşanmak üzere olan Sibel Can: "Bu sır benimle mezara kadar gidecek"

Sürpriz bir kararla eşi Sulhi Aksüt'e boşanma davası açan Sibel Can, yaşananların perde arkasını “Aramızda Kalmasın”a anlattı.



Can boşanma olayı ile ilgili, "Bizim ayrılığımızda ne maddi bir neden var ne de üçüncü şahıs.. Maddi sebepler olamaz, çünkü Sulhi Bey'le evlendikten kısa süre sonra evlilik sözleşmesi yapmıştık.



Kendisine bunu teklif ettiğimde hiç düşünmeden kabul etmiş ve sözleşmeye imza atmıştı.



Maddi sorun yok



Dolayısıyla aramızda maddi bir sorun yok. Olan şu: Ben Miami dönüşünde büyük bir şokla karşılaştım. O benim cesur yüreğimdi, ama fazlasıyla cesur çıktı!



Yaşadığım şeyi kimseyle paylaşmayacağım. Bu sır benimle birlikte mezara gidecek. Her şeyden önemlisi Emir var çünkü. Oğlumun geleceğini düşünmek zorundayım.



Evden uzaklaştırma kararına gelince. O konunun da Sulhi Bey'in çocuklarıma kötü davranmasıyla ilgisi yok. Sulhi Bey gerçekten çocuklarıma çok iyi baba oldu, onlara kesinlikle kötü davranmadı. Evden uzaklaştırma kararı aldırmamın nedeni tamamen yaşadığım şoktur.



Ben aşk, sevgi kadınıyım. 17 yaşında Hakan Ural'la büyük aşk yaşayarak gizlice evlendim. Bu evlilikten anne ve babamın haberi yoktu. Hiç unutmam, duyduklarında her ikisinden de feci tokat yemiştim.



Hakan'la çok güzel, mutlu bir evliliğim oldu ama bitmesi gerekiyordu, bitti. Ondan 2 tane pırıl pırıl evlat sahibi oldum. 10 yıl kendisiyle hiç görüşmedik. Ancak geçen yıl oğlumuz Engincan bir ameliyat geçirdi ve hastane koridorlarında kendisiyle bol bol sohbet ettik.



Boşanmanın ardından çok sıkıntılı bir süreç geçirmiştim. Sulhi Bey o dönem yanımda oldu, arkamda durdu. Onun o baba şefkati, ilgisi, koruması beni çok etkiledi. Bir kez daha aşık oldum, sevdim. Ve Sulhi Bey'le evlendim. Bir oğlumuz dünyaya geldi. Evlatlarıma iyi de baba oldu. Ama bitti.

Eylül ayının üçüncü haftasında boşanma davamız var. Emir'in velayeti konusunda bir anlaşmazlık yaşamıyoruz. O daha anne çocuğu çünkü... Sulhi Bey'in bu konuda herhangi bir sorun çıkaracağına inanmıyorum.

Hem kızım hem de oğlum Sulhi Bey'le zaman zaman konuşuyor. Buna engel olmam. Kocaman çocuklar sonuçta. Ama ben kendisiyle bir gün selamlaşır mıyım, bilmiyorum.

Gerçi kin tutan biri değilimdir. Her şeyden önemlisi ortak bir noktamız, oğlumuz var. Tabii ki Emir söz konusu olduğunda konuşuruz, bir araya geliriz. Ama hepsi o kadar.

Ben her zaman evimin hem kadını hem de erkeği oldum. Bazen keşke bu kadar sorumluluğu üzerime almasaydım diyorum ama artık geri dönüş yok... 13 yaşından beri çalışıyorum. Hiçbir zaman sırtımı eşime yaslamak istemedim. Belki de hata yaptım.