Muhabir: Engincan eşcinsel olsa? Sibel Can: İğrençsiniz!

Sibel Can, gazetecilerin ailesi hakkında sorduğu soruya sinirlenince sert cevap verdi

Şarkıcı Sibel Can oğlu hakkında Hakan Ural'ın yaptığı “Oğlum gay olursa ona müdahale etmem” açıklamasını soran muhabire “İğrençsiniz, iğrenç sorular soruyorsunuz ailem hakkında böyle sorular sormamalısınız” yanıtını verdi.

Hakan Ural'ın, oğlu Engincan hakkında “Oğlum gay olursa ona müdahale etmem” sözleri geçen hafta basında yer almıştı.

Sibel Can'a bu konu hakkındaki düşüncelerini soran bir gazete muhabiri ”Sibel Hanım, Hakan Bey'in geçen hafta oğlunuz hakkındaki düşünceleri basına yansımıştı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle bir durumda müdahale eder misiniz?” diye sordu.

Sibel Can soruyu duyunca muhabire “İğrençsiniz, iğrenç sorular soruyorsunuz ailem hakkında böyle sorular sormamalısınız” dedi.