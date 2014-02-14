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Sibel Can’dan Kapalı Çarşı'da James Bond pozu

Yeni albümündeki fotoğraflarla ilgili konuşan şarkıcı Sibel Can, 'James Bond’tan sonra Kapalı Çarşı’nın çatısını biz keşfettik ve harika fotoğraflar çektik' dedi

14 Şubat 2014 11:37

Sibel Can, 14 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşan yeni albümü ‘Galata’nın fotoğrafları için James Bond’tan sonra Kapalı Çarşı’nın çatısına çıktı.

Kapalı Çarşı’nın yanı sıra Galata, Galata Kulesi, Taksim ve Mısır Çarşısı’nda fotoğrafçı Güneş Kazdal’ın objektifinin karşısına geçen Sibel Can “hem fotoğraf çektik hem de, benim için turistik bir İstanbul gezisi oldu. James Bond’tan sonra Kapalı Çarşı’nın çatısını biz keşfettik ve harika fotoğraflar çektik” dedi.

James Bond serisinin son filmi Skyfall'un bir bölümün Türkiye'de çekilmiş, Kapalı Çarşı'daki aksiyon sahneleri büyük beğeni toplamıştı.

 

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