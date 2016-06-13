Sibel Can oğluna 1.5 milyon dolarlık ev aldı

Sibel Can, Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural'a ev almak için 1.5 milyon doları gözden çıkardı.

Farklı giyim tarzıyla zaman zaman magazin muhabirlerinin hedefi olan Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, İstanbul'a yerleşiyor. Geçtiğimiz hafta ABD'den İstanbul'a dönen Engincan Galata'da tarihi Doğan Apartmanı'nda annesinin kendisine hediye ettiği evde oturacak.

Geçen yıl Miami Üniversitesi Yatırım Danışmanlığı Bölümü'nden mezun olan Engincan Türkiye'ye ara ara gelerek Cihangir, Galata ve Balat bölgesine binaları satın alıp, satma işlemleri yaptı. Çocukluğundan beri Galata Doğan Apartmanına hayran olan Ural, annesine bunu her seferinde dile getirdiği söyleniyor. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın da oğluna büyük bir jest yaparak 1.5 milyon dolara daire aldığı konuşuluyor.

Daireyi ilk başta yeniden dekore edip satmayı düşünen Engincan bu kararından vazgeçerek eve yerleşti. Apartmandaki dairelerin fiyatı ise 1.5 ile 3 milyon dolar arasında. Binada ayrıca Okan Bayülgen, Teoman, Şener Şen ve Tarkan'ın da daireleri olduğu biliniyor.