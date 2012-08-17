Sibel Can: Kızım Türkiye’yi terk etmeye hazırlanıyor

Sibel Can, kızı Melisa’nın babası Hakan Ural ile öpüşmesine yapılan ağır yorumlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek “Melisa bana ağlayarak Türkiye’yi terk etmeye karar verdiğini söyledi. Genç bir kızın üzerine bu kadar gidilmez” dedi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural ile asansörde dudak dudağa öpüşmesinin yankıları sürerken Nişantaşı’nda bir arkadaşı ile sohbet ederken basın mensupları ile karşılaşan Sibel Can, konuyla ilgili sorulara şu açıklamayı yaptı:

“Melisa çok üzgün. Melisa 17 yaşında, Engincan 20 yaşında, Emir de 12 yaşında olsa da onlar babalarının küçük çocuğu hepsi. Ben de öyle büyüdüm. Anne babamın kucağından inmezdim. İnanılmaz şımarık büyüdüm. Melisa da aynı şekilde. O fotoğraf üzerine açıklama yapma gereği bile duymuyorum. Çok ayıp, iğrenç ve saçmasapan şeyler söylemişler. O fotoğrafta çok güzel bir sevgi var. Kız evladı daha da düşkündür babaya. Onların çok özel bir bağları var. Ben yorum yapanları yadırgadım, hiç hoşuma gitmedi. Melisa o kadar üzüldü ki ‘Anne ben aşık olduğum ülkemden bir an önce gitmek istiyorum’ diyerek ağladı. Bu kadar üstüne gitmemek lazım.”



‘Psikologlar işine baksın’



Sibel Can, muhabirlerin “Psikologlar bu tarz hareketlerin kız çocuğu üzerinde sorun çıkaracağını söylüyor” sözleri üzerine “Herkes kendi işine baksın. Ben evladımın ruh halini çok iyi biliyorum. Onları çok iyi yetiştirdim ben. Hakan da öyle. Onlara sonuna kadar inancım güvenim sonsuz. Çocuklarımın da hiçbir sorunu ve psikolojik rahatsızlığı yok. Baba-kız sarılırlar öpüşürler kime ne? Keşke dediğim gibi benim de annem babam hayatta olsaydı sarılsaydım öpseydim” diye karşılık verdi.