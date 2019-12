Sibel Can dekoltesinin kurbanı oldu

Sibel Can, Kayseri'de düzenlenen 1. Uluslararası Pastırma, Sucuk ve Pastırma (PASUMA) Festivali'nde sahne aldı. Turkuaz yeşili elbisesi ve derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, hareketli ve romantik parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Elbisesinin azizliğine uğrayan ünlü sanatçı, iş kazası yaşayınca göğüs uçları zaman zaman göründü.Mimar Sinan Parkı yanındaki festival alanı Kurşunlu Açık Oto Park alanında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yerel sanatçı Recep Alemdar ile sanatçı Çiğden Tunç'un da sahne aldığı gecede, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Hanım Sultanlar" defilesi, gerçekleştirildi. Defilede Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kıyafetler, modern tarzda işlenerek sunuldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakanın kutlama telgrafı gönderdiği etkinlikte ünlü sanatçı Sibel Can da sahne aldı.Festival alanına Hilton Otelinden yaklaşık 20 metrelik mesafeyi korumalarının eşliğinde minibüsle gelen ve "Türkiye'nin en ünlü sanatçısı" diye anons edilen Sibel Can, derin göğüs dekolteli turkuaz yeşili elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sanatçının sahnede aşağıya derin gögüs dekoltesi yüzünden zaman zaman meme uçları göründü. Boşanma eşliğindeki ünlü sanatçının kayan göğüs dekoltesini sık sık yukarı çekip düzeltmesi dikkati çekti.Son albümünde "Çantada keklik "parçasıyla konserine başlayan ünlü sanatçı , "Biz de acı evde yaşanır" parçasıyla konserini sürdürdü. Kayseri'de unutulmaz bir gece yaşadığını belirten sanatçı, hayranlarının sevgi tezahüratları karşısında "Böyle derseniz sabaha kadar şarkı söylerim" dedi. Birbirinden hareketli ve romantik parçalarını seslendirip zaman zaman da dans eden sanatçı, yaklaşık 1.5 saat süren konserinde hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci, sanatçı Sibel Can'a çiçek verdikten sonra Kayseri pastırması ve sucuğu hediye etti.