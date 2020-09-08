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Sibel Can'dan 3 sunucuya konuşma yasağı

08 Eylül 2020 11:47

Şarkıcı Sibel Can, hakkında hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle Uçankuş TV’de yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programının sunucularına konuşma yasağı getirdi.

Sibel Can, ‘Hayatın İçinden’ programının sunucuları Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle dava açtı.

Milliyet'in haberine göre Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, sanatçının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sunuculara konuşma yasağı getirdi.

İki aylık tedbir kararı doğrultusunda Can’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri, kötü söz ve davranışlarda bulunmamalarına karar verildi. Karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanacak.

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