Şiar Yalçın hayatını kaybetti

Şiar Yalçın, 5 Eylül’den bu yana akçiğer ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle Başkent Hastasesi’nde tedavi görüyordu. Yalçın için Çarşamba günü öğlen namazının ardından Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Yalçın’ın cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ŞİAR YALÇIN KİMDİR

25 Ekim 1924, İstanbul doğumlu olan Şiar Yalçın, ilkokulu yine bu kentte English High School’da, lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. 1949 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun alan Yalçın, bir süre Pınarhisar ilçesinde hâkimlik yaptı. Doktora öğrenimi için Paris’e giden ve beş yıl Fransa’da kalan Yalçın, yurda dönüşünde sekiz yıl süreyle İstanbul, Finike, Koyulhisar ve Kemah’ta savcılık yaptı.



1970 yılında, Akşam Gazetesi’nde yayımlanan yazılarından dolayı politika ile uğraştığı gerekçesiyle Yüksek Savcılar Kurulu kararıyla meslekten çıkarılan Yalçın, bir süre TRT’de çevirmen olarak çalıştı. 12 Mart döneminde tutuklanmasının ardından da bu görevine son verildi. Yalçın’ın yayınlanmış 50 kadar çevirisi bulunuyor. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ile biraz da İtalyanca, Almanca, Latince ve Farsça bilen Yalçın; satranç, briç ve bulmacaya olan ilgisiyle tanınıyordu. Yalçın, briç konusunda Türkiye’nin önde gelen isimler arasında gösteriliyor.



Şiar Yalçın, bir dönem Cumhuriyet Gazetesi’nin pazar ekinde briç köşesi de hazırladı. Yalçın’ın briçle ilgili “A’ dan Z’ye Briç”, “Briçinizi Sınayın”, “Süper Beşli Majör”, “Şlem (Bütün Briççiler İçin)” ve “Yeni Beşli Majör” adlı kitapları bulunuyor. Türkçeye verdiği önem ve bu konudaki yazılarıyla da dikkat çeken Yalçın, “Doğru Türkçe” isimli bir de kitap kaleme aldı.



CAVİT BEY’İN OĞLUYDU



Şiar Yalçın, Osmanlı döneminin Maliye Nazırı Cavit Bey’in oğlu olarak biliniyordu. Cavit Bey, 1926’ta Atatürk’e İzmir’de süikast girişimi olayıyla ilgili İstiklal Mahkemesi tarafından idam edilen kişiler arasında yer aldı. Cavit Bey hakkında idam kararını veren Kılıç Ali ise, gazeteci-yazar Altemur Kılıç’ın babasıydı. Şiar Yalçın, Altemur Kılıç’la 1930’da başladığı ilkokulda aynı sırayı paylaştı. Her iki ismin bu tarihte başlayan dosluğu, 80 yıldır sürüyordu.



Şiar Yalçın’ın annesi Aliye Nazlı Hanım ise, Osmanlı Şehzadelerinden Burhanettin Efendi ile evliydi. Aliye Hanım, Burhanettin Efendi’den boşandıktan sonra Cavit Bey ile hayatını birleştirdi. Cavit Bey’in idam edilmesinin ardından Şiar Yalçın ve annesine gazeteci-yazar Hüseyin Cahit Yalçın sahip çıktı. Şiar Yalçın soyadını da, Hüseyin Cahit Yalçın’dan aldı.



‘CANIMDAN CAN KOPTU’



Gazeteci-yazar Altemur Kılıç, yaptığı açıklamada “Mükemmel Türkçesi vardı. Türkçeyi en iyi konuşan ve yazanlardan biri idi. Geniş ansiklopedik bilgisi vardı... Uğur Mumcu ölümünden önce bizi yemekte buluşturmuş ve sormuştu; ‘Altemurun babası babanın ölüm hükmünü imzaladı. Onunla nasıl dost olursun’ diye. Şiar da ‘Babasını bağışlamam ama Altemur benim can dostum’ diye cevap verdi. Asıl büyüklük onundu. Sonuna kadar, Şiar’la beni, hiçbir şey; ne onun solcu- benim sağcı olmam bizi ayıramadı. 80 yıldır aramıza hiçbir şey girmedi. Şimdi ölüm ayırdı. Canımdan can koptu. Ama buluşmamız yakındır” dedi.