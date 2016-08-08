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Kültür-Sanat

Sia'dan Blackbird performansı

Her bölümünü bir Beatles şarkısına adayacak yeni animasyon serisi Beat Bugs'da Robbie Williams, Eddie Vedder ve Sia gibi birçok ünlü yer alıyor

08 Ağustos 2016 23:43

Netflix’in yeni animasyon serisi Beat Bugs her bölümünü bir Beatles şarkısına adıyor. Robbie Williams, Eddie Vedder gibi pek çok ismin Beatles şarkılarını yorumlayacağı animasyon serisi için Sia da Blackbird’ü söyledi.

ArtfulLiving'in haberine göre, iki sezon olması planlanan animasyon serisinin ilk sezonunda yer alacak diğer isimler Aloe Blacc ve The Shins olacak. İkinci sezonda Beatles şarkısı seslendirmesi planlanan isimler ise Chris Cornell, Rod Stewart, Regina Spektor ve Of Monsters and Men

Sia’nın Blackbird yorumunu Apple music üzerinden dinlemek mümkün.

 

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