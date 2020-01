Sia'dan Blackbird performansı

Netflix’in yeni animasyon serisi Beat Bugs her bölümünü bir Beatles şarkısına adıyor. Robbie Williams, Eddie Vedder gibi pek çok ismin Beatles şarkılarını yorumlayacağı animasyon serisi için Sia da Blackbird’ü söyledi.

ArtfulLiving'in haberine göre, iki sezon olması planlanan animasyon serisinin ilk sezonunda yer alacak diğer isimler Aloe Blacc ve The Shins olacak. İkinci sezonda Beatles şarkısı seslendirmesi planlanan isimler ise Chris Cornell, Rod Stewart, Regina Spektor ve Of Monsters and Men.

Sia’nın Blackbird yorumunu Apple music üzerinden dinlemek mümkün.