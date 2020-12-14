Sia'dan Shia LaBeouf yorumu: O patolojik bir yalancı!

FKA Twigs adıyla bilinen şarkı sözü yazarı Tahliah Debrett Barnett'in oyuncu Shia LaBeouf hakkında cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla dava açmasının ardından şarkıcı Sia da LaBeouf'un "patolojik bir yalancı" olduğunu ve hayatında biri olduğu hâlde kendisine bekâr olduğunu söyleyerek ilişki yaşadığını söyledi.

Şarkıcı Sia, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda oyuncu Shia LaBeouf hakkında suçlamalarda bulundu. Sia, FKA Twigs'e destek olarak paylaştığı tweet'te şunları yazdı:

"Ben de patolojik bir yalancı olan Shia tarafından duygusal olarak yaralandım. Shia hayatında biri olmadığını iddia ederek benimle bir ilişki yaşadı. Onun oldukça hasta biri olduğunu düşünüyorum, o VE onun mağdurları için merhamet diliyorum"

Müzisyen Barnett, 11 Aralık'ta LaBeouf hakkında davacı oldu. Barnett geçen yıl ayrıldığı LaBeouf'un kendisine sadece fiziksel değil, duygusal şiddet uyguladığını da belirtti ve LaBeouf'un kendisini çıplak uyumaya zorladığı ve yatağının yanında da dolu bir silah bulundurduğunu söyledi.