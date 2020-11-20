'Shuggie Bain' isimli ilk romanıyla Booker Ödülü'nü Douglas Stuart kazandı

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Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden kabul edilen Booker Ödülü'nün kazananı Shuggie Bain kitabıyla İskoçya doğumlu ABD'li yazar Douglas Stuart oldu.

Stuart'ın ilk romanı olan Shuggie Bain, yazarın kendi hayatından yola çıkarak 1980'li yıllarda annesi bağımlı olan bir çocuğun yoksulluk içinde Glasgow kentinde büyümesini anlatıyor.

Kendini, "Farklı bir kariyere sahip olup yazmaya geç başlamış bir işçi sınıfı çocuğu" olarak nitelendiren Stuart, 50 bin sterlinlik ödülü kazanan ikinci İskoçyalı yazar oldu.

Prestijli ödülü kazandığını duyunca "şoke olduğunu" ifade eden Stuart, "Bu kitabın her sayfasıda o olmasaydı burada olamazdım düşüncemi açıkça belirttim" diyerek annesine de teşekkür etti.

Stuart 16 yaşındayken annesini aşırı alkol kullanımı nedeniyle kaybetti.