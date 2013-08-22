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Yaşam

Show TV'nin yeni cumartesi gecesi eğlencesi

2001’den bu yana yayınlandığı televizyon kanallarına iyi reyting kazandıran programının Türkiye versiyonu '42 Numara’daki Kumar Ailesi'ni Tayfun Güneyer yazıp, yönetecek

22 Ağustos 2013 12:40

Şimdiye kadar Amerika’dan Rusya’ya dünyanın 20’den fazla ülkesinde yayınlanan İngiliz komedi sohbet programı “Kumar’s at no 42”, Eylül ayında Show TV’de başlayacak.

2001’den bu yana yayınlandığı televizyon kanallarına iyi reyting kazandıran programının Türkiye versiyonu “42 Numara’daki Kumar Ailesi”ni Tayfun Güneyer yazıp, yönetecek. Yapımcılığını Yirmibeş Film’in üstlendiği komedi-sohbet programının sunucusu ise Şafak Sezer.

Bakalım Tayfun Güneyer -Şafak Sezer ikilisi, “Türk Malı” dizisindeki gibi, Show TV’nin cumartesi gecelerini eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan “42 Numara’daki Kumar Ailesi”nde de uzun süre birlikte mesai yapabilecek mi?

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