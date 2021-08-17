Show TV'nin yeni dizisi "Yalancı"dan ilk tanıtım geldi

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin "Yalancı" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

Show TV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği "Yalancı" dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi isimler eşlik ediyor.



Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer’in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi eylülde Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.