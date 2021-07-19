Show TV'nin iddialı dizisi Cam Tavanlar, final yapıyor

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini oynadığı Show TV'nin iddialı dizisi Cam Tavanlar, 8. bölümde final yapacak.

Bu sezon “Baht Oyunu”, “Baş Belası”, “Aşkın Tarifi”, “CamTavanlar”, “Kazara Aşk”, “Aşk Mantık İntikam”, “Ada Masalı” ve “Kalp Yarası” adlı yeni yapımlar yaz dizisi olarak seyirciyle buluştu.

Birkaç dizi hariç reytinglerde çok parlak sonuçlar alınmaması dikkat çekti. Bu projelerden ilk final haberi Show TV’de ekrana gelen Cam Tavanlar'dan geldi.

Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.