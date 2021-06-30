Show TV ile yollarını ayıran Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yılı aşkın süredir sunan Ece Üner, Kanal D ile anlaştı. Üner'i kadrosuna katan Kanal D'den yapılan açıklamada, "Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality şov formatı ile izleyici karşısında olacak" denildi.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, artık Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D'den yapılan açıklamada, "Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality şov formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D'de" ifadelerine yer verildi.

"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyorum"

Üner, yakın çevresine, "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak" demişti.