Show TV, bir yaz dizisini daha bitirme kararı aldı

Show TV, Cam Tavanlar'dan sonra Kahraman Babam dizisini de bitirme kararı aldı.

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı.

Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.

Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.