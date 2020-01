Shia LaBeouf'un, Trump karşıtı eseri güvenlik endişesiyle İngiltere'ye taşındı

Oyuncu Shia LaBeouf’un, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı protest performans sanat çalışması “He Will Not Divide Us” (Bizi Bölemeyecek) güvenlik endişeleri sebebiyle ABD’den Liverpool’a taşındı.

New York Queens’deki Hareketli Görüntüler Müzesi’nin dış duvarında yer alan yerleştirme, şimdi Liverpool Sanat ve Yaratıcı Teknoloji Vakfı galerisinde (Foundation for Art and Creative Technology-FACT) sergileniyor. Oyuncunun projeyi beraber gerçekleştirdiği Nastja Rönkkö ve Luke Turner ile birlikte yaptığı açıklamada “yaşanan olaylar Amerika’nın bu sanat eseri için yeterince güvenli olmadığını gösteriyor” ifadesi yer aldı.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan refarans verdiği habere göre eser, Trump’ın başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak’tan beri sergilenmekteydi ve Trump’ın görevde olduğu dört yıl boyunca sergilenmesi planlanıyordu. Hareketli Görüntüler Müzesi’nin dış duvarında yer alan bir kameradan oluşan eser, protestocuları kameranın önünde durup istedikleri süre boyunca “Bizi bölemeyecek” demeye davet ediliyordu. Görüntüler canlı olarak internette yayımlanıyordu.

Ancak eser kısa bir süre sonra baskılarla karşılaştı ve Trump destekçileri eseri ziyaret etmeye başladı. Eser sergilenmeye başladıktan bir kaç gün sonra LeBeouf, kamera karşısına geçip “Hitler yanlış bir şey yapmadı” diyen bir protestocuyla kavga ettiği için gözaltına alındı. Şubat ayında müze “kamu güvenliğine dair ciddi endişeler” sebebiyle eseri kaldırdı.

Bunun üzerine eser New Mexico’nun Albuquerque kentindeki El Rey tiyatrosunun duvarına taşındı ancak bir süre sonra bölgede duyulan silah sesleri sonucu askıya alındı. Mart ayında eser gizli bir yere taşındı ve canlı yayınlanan video, üzerine “Bizi Bölemeyecek” yazan beyaz bir bayrağı içerdi. Ancak videoyu izleyenlerin eserin yerini bulması sonucu eser İngiltere’ye taşındı. Canlı yayında ise hâlen beyaz bayrak görülüyor.

Canlı yayın buradan izlenebilir.

LaBeouf'tan Trump karşıtı canlı protesto

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin yapıldığı gün dört yıllık bir eylemin başlangıcını yapan oyuncu Shia LaBeouf, protesto noktasında gözaltına alınmıştı. Independent’ın haberine göre LaBeouf, Trump’ın yemin töreninin gerçekleştiği gün New York City Hall’un dışına bir duvar, o duvara da bir kamera yerleştirdi. ABD’li oyuncunun amacı Trump karşıtlarının kamera karşısına geçip “O bizi bölemeyecek” sözünü tekrar etmesiydi. ‘Dayanışmanın gücü’nün hatırlatılmak istendiği eylem Trump’ın görev süresinin sonuna kadar devam etmişti.

Her dakikası canlı yayınlanan eyleme Neo-Nazi’ler ‘yoğun ilgi’ göstermişti. Protestoya katılan ABD yurttaşlarını ‘fişlemeye’ başlayan ABD’li Neo-Nazi’ler zaman zaman kameranın karşısına geçip Nazi sloganları atmayı da ihmal etmemişti.