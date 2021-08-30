Bilim Müzesi'nin sera gazı sergisine Shell'in sponsor olması protesto edildi; "Onlar sorunun merkezinde yer alıyor"

İngiltere'de "Extinction Rebellion" adlı küresel çevreci grubun aktivistleri, petrol şirketi Shell'in, Londra Bilim Müzesi'ndeki sera gazlarıyla ilgili serginin sponsorluğunu üstlenmesini protesto etti. İki gündür devam eden protestolarda, eylemciler kendilerini müzenin parmaklıklarına kilitledi.

The Guardian'ın haberine göre, Extinction Rebellion, Bilim Müzesi'ni "Gelecekteki Gezegenimiz" sergisi için Shell'den fon almakla eleştirdi.

Aralarında Olimpiyat sporcusu Laura Baldwin'in de olduğu yaklaşık 200 destekçi, "Sponsor Shell gitmeli" diye slogan attı.

Silent Rebellion adlı bir başka grup ise protesto amaçlı dışarıda sessizce oturdu ve müzenin girişinin yakınında meditasyon yaptı.

Kent Üniversitesi'nden Dr. Charlie Gardner "Bilim Müzesi gibi büyük bir kültür ve bilim kurumunun, bir petrol şirketinden kirli para almasını kabul edilemez buluyoruz. Shell'in bu sergiye sponsor olabilmesi için iklim değişikliğinde çözümün parçası olmaları gerekiyor, oysa onlar sorunun merkezinde yer alıyorlar" ifadelerini kullandı.